Ustionata all'asilo nel giorno del compleanno, finisce l'incubo di una bimba di 4 anni (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo 10 mesi di ricovero in ospedale è tornata nella sua casa di Osio Sopra (Bergamo) la bambina di 4 anni che era rimasta gravemente Ustionata alla scuola dell'infanzia San Zeno il 30 maggio 2022

