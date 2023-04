Usa, sbaglia vialetto: 20enne uccisa dal proprietario di casa (Di martedì 18 aprile 2023) New York, 18 apr. (Adnkronos) - Dopo il https://www.facebook.com/pasticceriadapaolotropea/ per aver suonato alla porta sbagliata, una ragazza bianca di 20 anni è stata uccisa in una località rurale dello stato di New York dopo aver sbagliato indirizzo. E' successo sabato notte quando Kaylin Gillis, che era in auto con altri amici, è entrata con l'auto nel vialetto di un'abitazione di Hebron, piccola località a nord di Albany. Mentre i giovani, che si erano accorti di essere arrivati all'indirizzo sbagliato, stavano facendo marcia indietro, Kevin Monahan, di 65 anni, è uscito di casa e ha sparato due colpi, colpendo Gillis. Gli amici hanno poi guidato nella vicina cittadina di Salem, chiamando l'ambulanza ma per la 20enne non c'è stato nulla da fare. Mohanes è stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) New York, 18 apr. (Adnkronos) - Dopo il https://www.facebook.com/pasticceriadapaolotropea/ per aver suonato alla portata, una ragazza bianca di 20 anni è statain una località rurale dello stato di New York dopo averto indirizzo. E' successo sabato notte quando Kaylin Gillis, che era in auto con altri amici, è entrata con l'auto neldi un'abitazione di Hebron, piccola località a nord di Albany. Mentre i giovani, che si erano accorti di essere arrivati all'indirizzoto, stavano facendo marcia indietro, Kevin Monahan, di 65 anni, è uscito die ha sparato due colpi, colpendo Gillis. Gli amici hanno poi guidato nella vicina cittadina di Salem, chiamando l'ambulanza ma per lanon c'è stato nulla da fare. Mohanes è stato ...

