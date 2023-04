Usa, sbaglia vialetto: 20enne uccisa dal proprietario di casa (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo il ragazzo afroamericano ferito alla testa a Kansas City per aver suonato alla porta sbagliata, una ragazza bianca di 20 anni è stata uccisa in una località rurale dello stato di New York dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo il ragazzo afroamericano ferito alla testa a Kansas City per aver suonato alla portata, una ragazza bianca di 20 anni è statain una località rurale dello stato di New York dopo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Shock in Usa: sbaglia l'indirizzo dell'amico, 20enne uccisa a fucilate. E' accaduto nello stato di New York. Ieri l… - fattoquotidiano : Usa, 16enne afroamericano sbaglia indirizzo: il padrone di casa gli spara in testa - MediasetTgcom24 : Usa, 16enne va a prendere i fratelli ma sbaglia casa: il proprietario gli spara in testa #statiuniti #kansascity… - News24Italy : #Usa, sbaglia vialetto: 20enne uccisa dal proprietario di casa - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Usa, 16enne afroamericano sbaglia indirizzo: il padrone di casa gli spara in testa -