Usa, maglie strette sull’Onu: come Washington spiava anche Guterres (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr – Che gli Usa dettino legge sull’Onu o sulle cosiddette “Nazioni unite”, non è certamente una scoperta. Forse quanto è emerso negli ultimi giorni (e in particolare nelle ultime ore) è pero sintomatico di quanto Washington abbia un ruolo decisamente predominante anche rispetto agli altri grandi che compongono il sempre cosiddetto consesso mondiale, anche nel modo di spiare lo stesso segretario generale Antonio Guterres. Le intercettazioni a Guterres Già nell’ultima settimana dai cosiddetti “Pentagono leaks” (ovvero i documenti trafugati e finiti sui social network) era venuto fuori quanto il segretario generale delle Nazioni unite Guterres venisse considerato “troppo morbido” con la Russia di Putin. Gli ultimi file trapelati, però, come ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr – Che gli Usa dettino leggeo sulle cosiddette “Nazioni unite”, non è certamente una scoperta. Forse quanto è emerso negli ultimi giorni (e in particolare nelle ultime ore) è pero sintomatico di quantoabbia un ruolo decisamente predominanterispetto agli altri grandi che compongono il sempre cosiddetto consesso mondiale,nel modo di spiare lo stesso segretario generale Antonio. Le intercettazioni aGià nell’ultima settimana dai cosiddetti “Pentagono leaks” (ovvero i documenti trafugati e finiti sui social network) era venuto fuori quanto il segretario generale delle Nazioni unitevenisse considerato “troppo morbido” con la Russia di Putin. Gli ultimi file trapelati, però,...

