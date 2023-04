(Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) –per aggressione a mano armata, Andrew D. Lester, unbianco che hae ferito alla testa unche per sbagliobussato alla sua abitazione a Kansas City, credendo che fosse ladove doveva andare a prendere i suoi fratelli. Dopo che il caso ha provocato proteste da parte della comunità afroamericana e attirato l’attenzione nazionale, le autorità hanno emesso un mandato di arresto per l’uomo e il procuratore Zachary Thompson ha riconosciuto che “c’è una componente razziale”. L’anziano, che non è detenuto, ha dichiarato alla polizia che ferire il ragazzo era “l’ultima cosa che voleva fare, ma era spaventato a morte”, nel vederlo davanti alla sua porta, data la sua età avanzata e l’impossibilità di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nina6_15 : RT @RobertoAvventu2: Alabama (USA) Gli ha sparato alle spalle....?? - fisco24_info : Usa, ha sparato a 16enne afroamericano che aveva sbagliato casa: incriminato 84enne: (Adnkronos) - Secondo il procu… - ledicoladelsud : Usa, ha sparato a 16enne afroamericano che aveva sbagliato casa: incriminato 84enne - Rooob1 : @putino datte pace. una monnezza ha sparato a un ragazzino nero. Gli USA è sta monnezza, negarlo è malafede - Ric_c4rdo : Oltre alla storia terrificante di un sedicenne afroamericano a cui un 85enne ha sparato in testa e al braccio perch… -

... fondatore di Gulagu.net, sito dell'omonima organizzazione contro la corruzione e la tortura, con l'ammissione di uno dei due di aver "alla testa a una bambina di 5 anni". Affermazioni ...Mentre i giovani, che si erano accorti di essere arrivati all'indirizzo sbagliato, stavano facendo marcia indietro, Kevin Monahan, 65 anni, è uscito di casa ed hadue colpi, colpendo Gillis. ......puntate verso di loro che hannocolpendoli "per sbaglio". Kaylin è morta sul colpo, Ralph invece è finito in ospedale in condizioni gravissime. Drammi accaduti a due giovanissimi negli...

Usa, cerca casa di un amico e sbaglia vialetto: uccisa a fucilate dal proprietario Sky Tg24

(Adnkronos) – Incriminato per aggressione a mano armata, Andrew D. Lester, un 84enne bianco che ha sparato e ferito alla testa un 16enne afroamericano che per sbaglio aveva bussato alla sua abitazione ...Shock negli Usa dove, dopo l'episodio dell'adolescente afroamericano Ralph Yarl, ferito con un colpo di arma da fuoco per aver suonato alla porta sbagliata, una ragazza è stata uccisa perché con la ...