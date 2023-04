Usa a Russia | “Tecnologia americana a Zaporizhzhia | non toccatela”

(Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) –degli Stati Uniti nella centrale nucleare di, in Ucraina. L’impianto è controllato dallaed è uno dei nodi cruciali della guerra iniziata da 14 mesi. Washington ha preso posizione, come riferisce la Cnn, con una lettera che il Dipartimento dell’Energia ha inviato a Rosatom, l’azienda statale russa attiva nel settore dell’energia atomica. Nella lettera, gli Stati Uniti comunicano alla direzione generale di Rosatom che l’impianto “contiene dati tecnici nucleare di origine statunitense” e la loro esportazione “è controllata dal governo degli Stati Uniti”. Washington vuole evitare che il materiale venga utilizzato in maniera potenzialmente dannosa per gli interessi americani. La centrale di, nella regione occupata dalla, è gestita da ...

... per il 90 per cento missili Buk e S - 300 dell'epoca sovietica, prodotti ine non più ... Colin Kahl, il sottosegretario alla Difesaper la Policy, auspica l'inizio delle trattative una volta ...... secondo gli esperti del think tankIsw . E per farlo potrebbe tornare a rivolgersi al capo ... Così la tensione diplomatica resta alta, con la Nato che accusa ladi essere "la più grande ...La centrale di Zaporizhzhia, nella regione occupata dalla, è gestita da Rosatom. All'interno dell'impianto, che si trova in un'area a rischio per colpi di artiglieria, opera uno staff ucraino. ...

Russia: tensioni diplomatiche con USA, Canada e Regno Unito. Lavrov: "Rude interferenza" Euronews Italiano

Nuovi leaks: la posizione del Cairo cambiata dopo il pressing Usa. Spiato anche Guterres. Nella rete delle talpe c’era anche la «Ragazza del Donbass», un’ex ...«Se perdiamo la battaglia per i cieli ci troveremo in una situazione critica, pericolosissima. I russi potranno distruggere qualsiasi città, come hanno fatto in Siria. Potranno ...