Usa, 16enne afroamericano sbaglia indirizzo: il padrone di casa gli spara in testa (Di martedì 18 aprile 2023) Ralph Pual Yarl, 16 anni, di origini afroamericane, era andato a riprendere i suoi fratelli, ma ha sbagliato l’indirizzo dell’abitazione in cui era diretto. Un piccolo errore che però gli è stato quasi fatale: il padrone di casa, quando ha aperto la porta, ha afferrato una pistola e gli ha sparato alla testa. Le cui condizioni vengono definite gravi ma in ripresa. La vicenda è accaduta a Kansas City, nel Missouri. A denunciarla la famiglia del sedicenne. L’identikit dell’uomo che ha aperto il fuoco non è stato ancora portato a termine, ma i legali della famiglia del minorenne parlano di un “aggressore bianco di sesso maschile” e reclamano a gran voce l’identificazione, l’arresto e la persecuzione del responsabile di questo “orrendo e non giustificabile atto“. Dalla polizia di Kansas ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Ralph Pual Yarl, 16 anni, di origini afroamericane, era andato a riprendere i suoi fratelli, ma hato l’dell’abitazione in cui era diretto. Un piccolo errore che però gli è stato quasi fatale: ildi, quando ha aperto la porta, ha afferrato una pistola e gli hato alla. Le cui condizioni vengono definite gravi ma in ripresa. La vicenda è accaduta a Kansas City, nel Missouri. A denunciarla la famiglia del sedicenne. L’identikit dell’uomo che ha aperto il fuoco non è stato ancora portato a termine, ma i legali della famiglia del minorenne parlano di un “aggressore bianco di sesso maschile” e reclamano a gran voce l’identificazione, l’arresto e la persecuzione del responsabile di questo “orrendo e non giustificabile atto“. Dalla polizia di Kansas ...

