Uomini e Donne, tra Luca e Soraia c'è lo zampino di Antonino Spinalbese? (Di martedì 18 aprile 2023) La coppia di Uomini e Donne formata da Luca Salatino e Soraia Ceruti si è chiaramente lasciata (o se non l'ha ancora fatto, sta per farlo), ma nonostante i fatti parlino per loro, visto che non si vedono da oltre due mesi, i diretti interessati hanno preferito non commentare. E sembra che dietro questa decisione di "sfruttare il momento" per far parlare di sé ci sia l'agenzia che gestisce entrambi, che altri non è se non quella messa su dall'ex concorrente del GF Vip Antonino Spinalbese.

