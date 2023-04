Uomini e Donne, Tiziana e Alberto si raccontano e svelano i progetti futuri (Di martedì 18 aprile 2023) In una delle puntate della scorsa settimana di Uomini e Donne, una nuova coppia ha deciso di abbandonare insieme il dating show condotto da Maria De Filippi per viversi al di fuori delle telecamere. Parliamo di una coppia nata nel parterre over, ovvero di Alberto e Tiziana. I due hanno salutato la conduttrice, gli opinionisti e tutti i presenti in studio tra la commozione e gli applausi del pubblico e oggi si raccontano in un'intervista a noi di Tvpertutti.it Ciao ragazzi, come state? Come va la vostra frequentazione al di fuori del programma? A: «Come sto? Mi sbilancio a dire che la frequentazione per ora è perfetta, non potrei chiedere di meglio. Ho avuto fortuna? Sì e non poca, tutto vissuto nella più totale semplicità e armonia. Avrei potuto conoscerla per caso a Pistoia in centro, ma il destino ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 18 aprile 2023) In una delle puntate della scorsa settimana di, una nuova coppia ha deciso di abbandonare insieme il dating show condotto da Maria De Filippi per viversi al di fuori delle telecamere. Parliamo di una coppia nata nel parterre over, ovvero di. I due hanno salutato la conduttrice, gli opinionisti e tutti i presenti in studio tra la commozione e gli applausi del pubblico e oggi siin un'intervista a noi di Tvpertutti.it Ciao ragazzi, come state? Come va la vostra frequentazione al di fuori del programma? A: «Come sto? Mi sbilancio a dire che la frequentazione per ora è perfetta, non potrei chiedere di meglio. Ho avuto fortuna? Sì e non poca, tutto vissuto nella più totale semplicità e armonia. Avrei potuto conoscerla per caso a Pistoia in centro, ma il destino ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Arrigo Boldrini:che grande uomo sei stato.Gloria eterna ai partigiani. Non c'è altra storia,solo la resistenza fatt… - IsraelinItaly : Alle 10:00 (ora israeliana), il nostro Paese si è fermato per due minuti di silenzio per onorare la memoria di 6.00… - Italiantifa : 16 aprile 2020, ci lascia il grande Luis Sepùlveda. Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magn… - ASpigni : @cherryclaycourt Ma certo esistono amicizie genuine, la differenza non la fà essere uomini o donne, ma persone sinc… - scaramouschee : RT @justMaliCa: Uomini neri e uomini gay pensaranno di essere migliori degli uomini bianchi etero solo perché subiscono razzismo e omofobia… -