Uomini e Donne, quanto guadagnano i tronisti e le troniste? (Di martedì 18 aprile 2023) I tronisti da oltre vent'anni sono i protagonisti assoluti di Uomini e Donne, per lo meno per quanto riguarda la versione giovani, e come tali il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi si aspetta guadagnino cifre importanti. In realtà rispetto agli anni Duemila il ruolo del tronista si è trasformato radicalmente e sono cambiate le modalità che ha di guadagnare. Ma soprattutto, mentre prima i tronisti Uomini guadagnavano più delle troniste Donne, adesso è esattamente il contrario. Il motivo? L'avvento dei social, in primis di Instagram. Uomini e Donna paga i tronisti per partecipare? Partiamo da un presupposto: Uomini e Donne non paga i tronisti per ...

