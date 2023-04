Uomini e Donne, parla Cristian, l'ex corteggiatore di Nicole Santinelli: "Mi sono sentito preso per il cu*!" (Di martedì 18 aprile 2023) L'ex corteggiatore di Nicole Santinelli, Cristian di Carlo, intervistato dal portale Lollo Magazine si leva qualche sassolino dalle scarpe nei confronti della tronista romana. Leggi su comingsoon (Di martedì 18 aprile 2023) L'exdidi Carlo, intervistato dal portale Lollo Magazine si leva qualche sassolino dalle scarpe nei confronti della tronista romana.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : 16 aprile 2020, ci lascia il grande Luis Sepùlveda. Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magn… - Italiantifa : Arrigo Boldrini:che grande uomo sei stato.Gloria eterna ai partigiani. Non c'è altra storia,solo la resistenza fatt… - IsraelinItaly : Alle 10:00 (ora israeliana), il nostro Paese si è fermato per due minuti di silenzio per onorare la memoria di 6.00… - bohhhhh69300763 : @MargheDW8 @nazareno_il @scarlettnwanda è una lotta a cui ci battiamo tutti, sia donne che uomini, non è che ora ca… - GossipOne_it : 'L'ex corteggiatore di Uomini e Donne svela la verità su Nicole Santinelli: Carlo è un falso?'… -