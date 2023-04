Uomini e Donne, Paola Rucco ha preso in giro il programma? Il cavaliere Remo la smaschera (Di martedì 18 aprile 2023) Non si placano le polemiche su quanto successo nell’ultima puntata di Uomini e Donne tra la dama Paola Ruocco e Remo, il cavaliere approdato nel programma per corteggiarla. I due hanno avuto una frequentazione lampo che si è conclusa per volere della dama del trono over e che ha lasciato strascichi abbastanza imbarazzanti in virtù delle rivelazioni fatte dalla donna sulla vita dell’uomo. Ma Remo non ci sta e ha sbugiardato Paola, rivelando il vero motivo per cui lo avrebbe tenuto quando è arrivato a Uomini e Donne per corteggiarla: far parlare di sé per tornare a centro studio, dove non si vedeva da un po’. Trono over Uomini e Donne, Paola Rucco al ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 aprile 2023) Non si placano le polemiche su quanto successo nell’ultima puntata ditra la damaRuocco e, ilapprodato nelper corteggiarla. I due hanno avuto una frequentazione lampo che si è conclusa per volere della dama del trono over e che ha lasciato strascichi abbastanza imbarazzanti in virtù delle rivelazioni fatte dalla donna sulla vita dell’uomo. Manon ci sta e ha sbugiardato, rivelando il vero motivo per cui lo avrebbe tenuto quando è arrivato aper corteggiarla: far parlare di sé per tornare a centro studio, dove non si vedeva da un po’. Trono overal ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : 16 aprile 2020, ci lascia il grande Luis Sepùlveda. Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magn… - Italiantifa : Arrigo Boldrini:che grande uomo sei stato.Gloria eterna ai partigiani. Non c'è altra storia,solo la resistenza fatt… - GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - s_trillina : Che serve essere una donna (cis)? Dal vademecum moderno a parte sfornare figli poco altro . E sapete perché? Perché… - girlonthemfmoon : RT @mehlancolic: i gay non hanno misoginia interiorizzata. sono proprio misogini in quanto uomini non confondiamo le due cose. sono le donn… -