Uomini e donne oggi martedì 18 aprile: nel parterre arriva una vecchia conoscenza di Maria (Di martedì 18 aprile 2023) Si è da poco conclusa una nuova puntata di Uomini e donne. Anche oggi largo spazio agli over per poi passare al trono di Nicole. La tronista è finita di nuovo nel mirino di Roberta e del popolo della rete, nessuno più crede al suo percorso nel programma. Al centro studio anche Paola che ha L'articolo proviene da KontroKultura.

