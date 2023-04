Uomini e Donne, nuovi retroscena sulla rottura tra Luca Salatino e Soraia Ceruti: “Lei si è fidanzata con un imprenditore che…” (Di martedì 18 aprile 2023) Continuano i rumor sui motivi che hanno portato alla rottura tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. Da diversi giorni si alternano varie voci, sempre più insistenti, che vedrebbero l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne alle prese con una nuova frequentazione. Il misterioso uomo sarebbe lo stesso con la quale Soraia fu paparazzata in giro per Como quando il suo fidanzato era recluso all’interno della Casa del Gf Vip 7. Nessuno dei due però ha mai confermato o smentito le varie voci, fino a quando ieri sera proprio Luca ha ufficializzato la rottura. Dapprima ha condiviso un’eloquente frase: Non è tanto la grandezza delle delusioni, ma la piccolezza di chi credevi fosse grande. Per poi annunciare: Tra me e ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 aprile 2023) Continuano i rumor sui motivi che hanno portato allatra. Da diversi giorni si alternano varie voci, sempre più insistenti, che vedrebbero l’ex corteggiatrice dialle prese con una nuova frequentazione. Il misterioso uomo sarebbe lo stesso con la qualefu paparazzata in giro per Como quando il suo fidanzato era recluso all’interno della Casa del Gf Vip 7. Nessuno dei due però ha mai confermato o smentito le varie voci, fino a quando ieri sera proprioha ufficializzato la. Dapprima ha condiviso un’eloquente frase: Non è tanto la grandezza delle delusioni, ma la piccolezza di chi credevi fosse grande. Per poi annunciare: Tra me e ...

