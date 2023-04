Uomini e Donne, nuovi retroscena su Soraia Ceruti e Luca Salatino: la verità sul tradimento (Di martedì 18 aprile 2023) Anche Soraia Ceruti è intervenuta sul suo profilo Instagram ufficializzando la rottura con Luca Salatino e smentendo tutte le accuse di tradimento nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne, che giusto ieri aveva dato la notizia sulle sue storie di IG, usando delle parole piuttosto dure che potrebbero aver scalfito ancora di più i rapporti. Dalle voci che girano sul web si evince che l’ex corteggiatrice del programma di Maria de Filippi stia frequentando un ricco imprenditore di Como e che la sua infedeltà sia stata la causa della rottura. Uomini e Donne, Soraia Ceruti rompe il silenzio: ufficiale la rottura con Luca Salatino Pochi minuti fa ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 aprile 2023) Ancheè intervenuta sul suo profilo Instagram ufficializzando la rottura cone smentendo tutte le accuse dinei confronti dell’ex tronista di, che giusto ieri aveva dato la notizia sulle sue storie di IG, usando delle parole piuttosto dure che potrebbero aver scalfito ancora di più i rapporti. Dalle voci che girano sul web si evince che l’ex corteggiatrice del programma di Maria de Filippi stia frequentando un ricco imprenditore di Como e che la sua infedeltà sia stata la causa della rottura.rompe il silenzio: ufficiale la rottura conPochi minuti fa ...

