Uomini e Donne, Maria sorprende su Armando: è accaduto di tutto in studio (Di martedì 18 aprile 2023) Uomini e Donne, Maria De Filippi a sorpresa su Armando Incarnato: è scoppiata la bufera nello studio del dating show di Canale 5. Il trono over torna prepotentemente al centro della cena di Uomini e Donne, tra l’altro con uno dei suoi protagonisti storici. Ancora qualche mese e il dating show di Maria De Filippi chiuderà anche quest’edizione, portando presumibilmente alla scelta i due tronisti rimasti: Luca Daffrè e Nicole Santinelli. Caos in studio, sorprende la posizione di Maria – grantennistoscana.itSecondo le anticipazioni arrivate dalle registrazioni, quest’ultima di recente è finita al centro di polemiche e dei sospetti di Gianni Sperti: in studio, presto, ne dovremo vedere ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 18 aprile 2023)De Filippi a sorpresa suIncarnato: è scoppiata la bufera nellodel dating show di Canale 5. Il trono over torna prepotentemente al centro della cena di, tra l’altro con uno dei suoi protagonisti storici. Ancora qualche mese e il dating show diDe Filippi chiuderà anche quest’edizione, portando presumibilmente alla scelta i due tronisti rimasti: Luca Daffrè e Nicole Santinelli. Caos inla posizione di– grantennistoscana.itSecondo le anticipazioni arrivate dalle registrazioni, quest’ultima di recente è finita al centro di polemiche e dei sospetti di Gianni Sperti: in, presto, ne dovremo vedere ...

