Uomini e Donne, Luca Salatino conferma: “Tra me e Soraia è finita”. La reazione di lei (Di martedì 18 aprile 2023) Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono ufficialmente lasciati. La notizia era nell’aria da giorni ma solo qualche ora fa, in serata, è arrivata la conferma dell’ex gieffino, nonché tronista di Uomini e Donne. “Tra me e Soraia è finita” sono state le parole di Luca sul suo profilo Instagram. “Vi prego di rispettare questo momento… Vi voglio bene, Luca” ha concluso Salatino, che – come hanno notato prontamente i fan – ha bloccato l’ormai ex fidanzata su tutti i social, togliendo tutte le foto che lo ritraevano assieme a lei. Un particolare, questo, che lascia presagire una rottura tutt’altro che pacifica, dando credito alle voci di un tradimento da parte di lei. La reazione di ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 aprile 2023)Ceruti si sono ufficialmente lasciati. La notizia era nell’aria da giorni ma solo qualche ora fa, in serata, è arrivata ladell’ex gieffino, nonché tronista di. “Tra me e” sono state le parole disul suo profilo Instagram. “Vi prego di rispettare questo momento… Vi voglio bene,” ha concluso, che – come hanno notato prontamente i fan – ha bloccato l’ormai ex fidanzata su tutti i social, togliendo tutte le foto che lo ritraevano assieme a lei. Un particolare, questo, che lascia presagire una rottura tutt’altro che pacifica, dando credito alle voci di un tradimento da parte di lei. Ladi ...

