Uomini e Donne, Luca Salatino annuncia la fine della sua storia d’amore con Soraia Ceruti: “Finita” (Di martedì 18 aprile 2023) Finita la storia tra Luca Salatino e Soraia Ceruti, ormai è ufficiale. A confermarlo l’ex tronista sul suo profilo Instagram mentre l’ex corteggiatrice e ora influencer ha optato per il silenzio. Ecco cosa è accaduto e le parole del cuoco romano. Le parole di Luca L’ex tronista, con una semplice e diretta stories su Instagram, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 18 aprile 2023)latra, ormai è ufficiale. A confermarlo l’ex tronista sul suo profilo Instagram mentre l’ex corteggiatrice e ora influencer ha optato per il silenzio. Ecco cosa è accaduto e le parole del cuoco romano. Le parole diL’ex tronista, con una semplice e diretta stories su Instagram, L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Arrigo Boldrini:che grande uomo sei stato.Gloria eterna ai partigiani. Non c'è altra storia,solo la resistenza fatt… - Italiantifa : 16 aprile 2020, ci lascia il grande Luis Sepùlveda. Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magn… - GiorgiaMeloni : Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della @poliziadistato, i 171 anni… - xwanderlusx : RT @mehlancolic: i gay non hanno misoginia interiorizzata. sono proprio misogini in quanto uomini non confondiamo le due cose. sono le donn… - C267E221N935I : RT @justMaliCa: Uomini neri e uomini gay pensaranno di essere migliori degli uomini bianchi etero solo perché subiscono razzismo e omofobia… -