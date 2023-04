Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 18/04/23 (Di martedì 18 aprile 2023) Sentite, il trono di Nicole Santinelli a Uomini e Donne è sicuramente una produzione televisiva più divertente di Colorado! Io provo sempre un misto di voglia di ridere sguaiatamente e voglia di nascondermi sotto dodici strati di lenzuola per l’imbarazzo, ma devo dire che alla fine, incredibile ma vero, questo mix di trash e cringe finisce per tenermi sveglia e attiva quindi tutto sommato non mi lamento, dai, per una stagione televisiva ormai agli sgoccioli meglio il trash della bionda robotica che le due grandissime ovaie che ci facciamo con LucaDaff e le sue corteggiatrici raccattate su Instagram. Io VI PREGO, laddove non foste stati sufficientemente attenti, di andare a recuperare il momento dell’esterna tra Nicole e Andrea Foriglio da cui è tratto il frame dell’immagine in evidenza perché siamo QUASI (dico quasi perché per equiparare il man del ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 aprile 2023) Sentite, il trono di Nicole Santinelli aè sicuramente una produzione televisiva più divertente di Colorado! Io provo sempre un misto di voglia di ridere sguaiatamente e voglia di nascondermi sotto dodici strati di lenzuola per l’imbarazzo, ma devo dire che alla fine, incredibile ma vero, questo mix di trash e cringe finisce per tenermi sveglia e attiva quindi tutto sommato non mi lamento, dai, per una stagione televisiva ormai agli sgoccioli meglio il trash della bionda robotica che le due grandissime ovaie che ci facciamo con LucaDaff e le sue corteggiatrici raccattate su Instagram. Io VI PREGO, laddove non foste stati sufficientemente attenti, di andare a recuperare il momento dell’esterna tra Nicole e Andrea Foriglio da cui è tratto il frame dell’immagine in evidenza perché siamo QUASI (dico quasi perché per equiparare il man del ...

