Uomini e Donne, l'ex di Luca Salatino lancia una stoccata a Soraia Ceruti (Di martedì 18 aprile 2023) Ora che la rottura tra Luca Salatino e Soraia Ceruti è diventata ufficiale per via del post di conferma pubblicato su Instagram dall'ex tronista di Uomini e Donne, sono tanti i commenti che circolano sul web da parte dei followers di questa (ex) coppia ma anche di persone che li hanno conosciuti sia insieme che singolarmente. Tra questi c'è Aurora Colombo, ex corteggiatrice di Luca Salatino nel programma di Maria De Filippi che non ha perso occasione per dire la sua, proprio come quando Luca era ancora al GF Vip e aveva chiesto di entrare per parlargli (ma Alfonso Signorini non l'aveva neanche presa in considerazione). E nel suo commento surra rottura tra Luca e Soraia, Aurora non ha ...

