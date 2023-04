Uomini e Donne, grave errore per Maria De Filippi: il web farà fatica a perdonarla (Di martedì 18 aprile 2023) Il web non perdona a Maria De Filippi questo grave errore: per fortuna rimediano Gianni, Tina e persino Roberta Di Padua Questa volta il web sembra essere veramente arrabbiatissimo con Maria De Filippi. Sono passati ormai anni da quando nella prima fascia pomeridiana, precisamente alle 14:45, ci tiene compagnia con il suo programma, il daiting show più famoso di sempre: Uomini e Donne. In questo abbiamo visto non solo tante coppie formarsi, ma anche nascere tantissime famiglie. Possiamo prendere ad esempio Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che oggi sono genitori di Ethan ed Achille, o ancora di Aldo Palmieri e Alessia Cammarota che, dopo la nascita di Niccolò e Leonardo, aspettano il loro bimbo arcobaleno: Mattia. La trasmissione ha visto nascere ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 18 aprile 2023) Il web non perdona aDequesto: per fortuna rimediano Gianni, Tina e persino Roberta Di Padua Questa volta il web sembra essere veramente arrabbiatissimo conDe. Sono passati ormai anni da quando nella prima fascia pomeridiana, precisamente alle 14:45, ci tiene compagnia con il suo programma, il daiting show più famoso di sempre:. In questo abbiamo visto non solo tante coppie formarsi, ma anche nascere tantissime famiglie. Possiamo prendere ad esempio Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che oggi sono genitori di Ethan ed Achille, o ancora di Aldo Palmieri e Alessia Cammarota che, dopo la nascita di Niccolò e Leonardo, aspettano il loro bimbo arcobaleno: Mattia. La trasmissione ha visto nascere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Arrigo Boldrini:che grande uomo sei stato.Gloria eterna ai partigiani. Non c'è altra storia,solo la resistenza fatt… - Italiantifa : 16 aprile 2020, ci lascia il grande Luis Sepùlveda. Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magn… - IsraelinItaly : Alle 10:00 (ora israeliana), il nostro Paese si è fermato per due minuti di silenzio per onorare la memoria di 6.00… - GianlucaOlari : RT @Italiantifa: 16 aprile 2020, ci lascia il grande Luis Sepùlveda. Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magnifici s… - SelenePaduano13 : @capuleti_giulia @Lella562 @BrandauerLudwig Quindi un single non può educare un figlio? Solo se è uomini e donne? D… -