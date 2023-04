Uomini e donne, è bigliettino-gate: arriva una conferma alle teorie di Gianni Sperti (Di martedì 18 aprile 2023) La puntata del 18 aprire del dating show di canale 5 condotto da Maria De Filippi vedrà per prima al centro dello studio la bella Paola. La dama del Trono Over non è stata ben vista dagli opinionisti fin dal suo arrivo, difatti, sorgono spesso delle polemiche relative alle suo conoscenze. Nella nuova relazione nata con il corteggiatore venuto appositamente in studio per lei, Paola sembrerà distaccata e conferma infatti che non c’è stato alcun trasporto nè fisico nè sentimentale e difatti, preferisce chiudere subito la conoscenza senza far perdere tempo all’uomo. La semplicità mostrata nel prendere la decisione darà luogo ad un dibattito piuttosto animato che porterà Gianni a confermare quanto già aveva detto sulla dama, e cioè che il suo intento non è quello di trovare l’amore ma piuttosto di cercare visibilità. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 aprile 2023) La puntata del 18 aprire del dating show di canale 5 condotto da Maria De Filippi vedrà per prima al centro dello studio la bella Paola. La dama del Trono Over non è stata ben vista dagli opinionisti fin dal suo arrivo, difatti, sorgono spesso delle polemiche relativesuo conoscenze. Nella nuova relazione nata con il corteggiatore venuto appositamente in studio per lei, Paola sembrerà distaccata einfatti che non c’è stato alcun trasporto nè fisico nè sentimentale e difatti, preferisce chiudere subito la conoscenza senza far perdere tempo all’uomo. La semplicità mostrata nel prendere la decisione darà luogo ad un dibattito piuttosto animato che porteràre quanto già aveva detto sulla dama, e cioè che il suo intento non è quello di trovare l’amore ma piuttosto di cercare visibilità. ...

