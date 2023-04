Uomini e Donne, Cristian rompe il silenzio e sbotta contro Nicole: contenuto inedito di un’esterna (Di martedì 18 aprile 2023) Cristian Di Carlo, ormai ex corteggiatore di Nicole Santinelli a Uomini e Donne, ha rotto il silenzio dopo aver abbandonato la trasmissione. Il ragazzo ha lasciato il programma a causa di alcuni comportamenti della tronista che non ha gradito. In molti si aspettavano che la ragazza lo sarebbe andato a riprendere, ma questo non è L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 18 aprile 2023)Di Carlo, ormai ex corteggiatore diSantinelli a, ha rotto ildopo aver abbandonato la trasmissione. Il ragazzo ha lasciato il programma a causa di alcuni comportamenti della tronista che non ha gradito. In molti si aspettavano che la ragazza lo sarebbe andato a riprendere, ma questo non è L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Arrigo Boldrini:che grande uomo sei stato.Gloria eterna ai partigiani. Non c'è altra storia,solo la resistenza fatt… - Italiantifa : 16 aprile 2020, ci lascia il grande Luis Sepùlveda. Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magn… - IsraelinItaly : Alle 10:00 (ora israeliana), il nostro Paese si è fermato per due minuti di silenzio per onorare la memoria di 6.00… - sweetnjall : RT @mehlancolic: i gay non hanno misoginia interiorizzata. sono proprio misogini in quanto uomini non confondiamo le due cose. sono le donn… - gcarlo62 : @SalamidaFabio La soluzione sostituire,all'insaputa delle donne,le pillole contraccettive con placebo, bucare all'i… -