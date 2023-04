Uomini e Donne, Cristian Di Carlo svela cosa è accaduto con Nicole Santinelli nell’esterna occultata (Di martedì 18 aprile 2023) Cristian Di Carlo è tornato a commentare il trono di Nicole Santinelli a Uomini e Donne dopo aver smesso di corteggiarla, abbandonando definitivamente il programma, l’ex corteggiatore ha spiegato i motivi della sua scelta ed è intervenuto in merito al comportamento della tronista nei suoi confronti. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, ha svelato anche cosa è accaduto nell’esterna che non è stata mandata in onda. Uomini e Donne, Cristian Di Carlo svela com’è andata l’esterna con Nicole Santinelli Cristian Di Carlo ha rivelato a Lollo Magazine il motivo per cui ha scelto ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 aprile 2023)Diè tornato a commentare il trono didopo aver smesso di corteggiarla, abbandonando definitivamente il programma, l’ex corteggiatore ha spiegato i motivi della sua scelta ed è intervenuto in merito al comportamento della tronista nei suoi confronti. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, hato ancheche non è stata mandata in onda.Dicom’è andata l’esterna conDiha rivelato a Lollo Magazine il motivo per cui ha scelto ...

