Uomini e Donne: commenti a caldo (18/04/2023) (Di martedì 18 aprile 2023) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 18 aprile 2023) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Arrigo Boldrini:che grande uomo sei stato.Gloria eterna ai partigiani. Non c'è altra storia,solo la resistenza fatt… - IsraelinItaly : Alle 10:00 (ora israeliana), il nostro Paese si è fermato per due minuti di silenzio per onorare la memoria di 6.00… - Italiantifa : 16 aprile 2020, ci lascia il grande Luis Sepùlveda. Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magn… - L29Mandorino : RT @turist4life: uomini gay verranno su twitter a dire slur misogini e a chiamarsi al femminile per sfottersi tra di loro 24/7 per poi dire… - MILF0NA69 : RT @mehlancolic: i gay non hanno misoginia interiorizzata. sono proprio misogini in quanto uomini non confondiamo le due cose. sono le donn… -