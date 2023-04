Uomini e Donne, Chiara Rabbi svela i retroscena dell’incontro con Davide Donadei (Di martedì 18 aprile 2023) Chiara Rabbi ha svelato i retroscena dell’incontro con Davide Donadei, avvenuto subito dopo la sua eliminazione dal Grande fratello Vip 7, i due ex fidanzati hanno avuto un breve ritorno di fiamma e si sono riavvicinati ma, stando a quanto raccontato ieri dall’‘ex tronista di Uomini e Donne, sabato sera l’ex corteggiatrice avrebbe baciato un altro ragazzo davanti ai suoi occhi poco dopo aver baciato lui, scatenando il caos nel locale in cui si trovavano. Uomini e Donne, Chiara Rabbi dice la sua: ecco cosa è successo con Davide Donadei Intervistata da Lorenzo Pugnaloni per il suo Lollo Magazine, Chiara ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 aprile 2023)hato icon, avvenuto subito dopo la sua eliminazione dal Grande fratello Vip 7, i due ex fidanzati hanno avuto un breve ritorno di fiamma e si sono riavvicinati ma, stando a quanto raccontato ieri dall’‘ex tronista di, sabato sera l’ex corteggiatrice avrebbe baciato un altro ragazzo davanti ai suoi occhi poco dopo aver baciato lui, scatenando il caos nel locale in cui si trovavano.dice la sua: ecco cosa è successo conIntervistata da Lorenzo Pugnaloni per il suo Lollo Magazine,...

