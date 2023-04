Uomini e Donne, anticipazioni: Nicole rifiutata, è guerra tra Gemma e un’altra dama (Di martedì 18 aprile 2023) Il fine settimana appena trascorso ha assistito alle registrazioni di Uomini e Donne, all’insegna di nuovi colpi di scena. A riportare le indiscrezioni ci ha pensato, come al solito, Lorenzo Pugnaloni attraverso il profilo UominieDonneclassicoeover. Ecco cosa è trapelato. Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 aprile si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione il trono di Nicole Santinelli, combattuta tra Carlo Alberto Mancini e Andrea Foriglio. A tenere banco, però, saranno le continue liti tra la tronista e Roberta Di Padua, che nelle ultime puntate ha espresso la volontà di voler agire per vie legali dopo le parole della 29enne. Cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne – ... Leggi su velvetmag (Di martedì 18 aprile 2023) Il fine settimana appena trascorso ha assistito alle registrazioni di, all’insegna di nuovi colpi di scena. A riportare le indiscrezioni ci ha pensato, come al solito, Lorenzo Pugnaloni attraverso il profiloclassicoeover. Ecco cosa è trapelato. Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 aprile si sono tenute le nuove registrazioni di. Al centro dell’attenzione il trono diSantinelli, combattuta tra Carlo Alberto Mancini e Andrea Foriglio. A tenere banco, però, saranno le continue liti tra la tronista e Roberta Di Padua, che nelle ultime puntate ha espresso la volontà di voler agire per vie legali dopo le parole della 29enne. Cosa accadrà nelle prossime puntate di– ...

