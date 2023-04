Uomini e Donne, Andrea Foriglio convince sempre meno durante il trono di Nicole Santinelli [VIDEO] (Di martedì 18 aprile 2023) Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, al centro della scena c'è stato il trono di Nicole Santinelli, durante il quale si è distinto in maniera negativa Andrea Foriglio. Vediamo insieme cosa è successo. Leggi su comingsoon (Di martedì 18 aprile 2023) Nella puntata di, in onda oggi su Canale 5, al centro della scena c'è stato ildiil quale si è distinto in maniera negativa. Vediamo insieme cosa è successo.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Arrigo Boldrini:che grande uomo sei stato.Gloria eterna ai partigiani. Non c'è altra storia,solo la resistenza fatt… - IsraelinItaly : Alle 10:00 (ora israeliana), il nostro Paese si è fermato per due minuti di silenzio per onorare la memoria di 6.00… - Italiantifa : 16 aprile 2020, ci lascia il grande Luis Sepùlveda. Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magn… - aristogitone1 : RT @BielorussaRM: (incarcerati per MUSICA, sai che 'amore'), madri con 5 figli, ragazze 18enni, giornaliste con tumore al cervello, donne c… - moonlightneva : RT @pottervato: Fatemi capire, noi donne vi diciamo che usare slur misogini se siete uomini è sbagliato e offensivo nei nostri confronti ma… -