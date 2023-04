Università | ‘Smart&Hack' lancia sfide per giovani talenti dell' innovazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Arriva a Roma ‘Smart&Hack', il talentche per due giorni coinvolgerà studenti da tutta Italia nelle quattrote da varie aziende sulle città intelligenti e sostenibili. L'iniziativa, promossa dalla società di selezione Risorse, è stata presentata questa mattina presso la facoltà di Ingegneria civile e industrialeLa Sapienza di Roma. Giunta alla quinta edizione, si pone l'obiettivo di ridurre il gap trae lavoro e di favorire l'avvio di percorsi professionali. La manifestazione si svolgerà il prossimo 9 maggio in digitale presso la Casae tecnologie emergenti e il 10 maggio presso Palazzo Valentini e avrà come tema 'Smart City: come una cultura più inclusiva e ...