La foto in bianco e nero presentata dal fotografo tedesco Boris Eldagsen con l'intelligenza artificiale ha vinto la sezione Open del Sony World Photography Awards 2023. Una delle foto premiate al Sony World Photography Awards 2023 non era una foto, bensì un'immagine generativa creata con un'intelligenza artificiale. Lo ha rivelato lo stesso creatore, Boris Eldagsen, sul suo sito. L'immagine, PSEUDOMNESIA - The Electrician, mostra due donne, una quasi...

Un'immagine creata con l’IA ha vinto un Sony World Photography Award: per la fotografia è un'ottima notizia la Repubblica

L'autore, Boris Eldagsen, ha però rifiutato il premio. E si preoccupa del futuro artificiale letto come realtà, vedi il caso recente di Papa Francesco in piumino...