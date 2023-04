Una miniserie Netflix tratta dal romanzo erotico "Il danno", ma Jeremy Irons e Juliette Binoche sono un ricordo lontano (Di martedì 18 aprile 2023) I libri si riadattano più e più volte, e ora è toccato anche a Il danno – romanzo fortunato di Josephine Hart uscito nel 1991 e adattata l’anno dopo da Louis Malle in un film con Jeremy Irons e Juliette Binoche. Su Netflix si chiama invece Ossessione, ed è diventato una serie thriller erotica in quattro episodi diretta da Glenn Leyburn e Lisa Barros D’Sa. “Ossessione”: attori e cast della miniserie Netflix guarda le foto La storia è sempre quella, di ... Leggi su iodonna (Di martedì 18 aprile 2023) I libri si riadattano più e più volte, e ora è toccato anche a Ilfortunato di Josephine Hart uscito nel 1991 e adattata l’anno dopo da Louis Malle in un film con. Susi chiama invece Ossessione, ed è diventato una serie thriller erotica in quattro episodi diretta da Glenn Leyburn e Lisa Barros D’Sa. “Ossessione”: attori e cast dellaguarda le foto La storia è sempre quella, di ...

