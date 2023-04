Una criniera biondissima che profuma fortissimo di girl power (Di martedì 18 aprile 2023) Ilary Blasi torna a condurre l’Isola dei Famosi con un nuovo sorprendente look che si ispira alle chiome leonine in stile Eighties. Per fare ancora più scena, in una scintillante tinta che più platino non si può. Lo stile di Ilary Blasi guarda le foto Ilary Blasi, il nuovo look da show-woman anni ’80 L’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi debutta lunedì 17 aprile con il sorprendente cambio di look della sua madrina. Dopo gli ultimi mesi con la chioma lunghissima e liscia, la vulcanica ex moglie di Francesco Totti spazza via tutti i gossip sul divorzio dell’anno sfoggiando innanziutto una pettinatura da ... Leggi su iodonna (Di martedì 18 aprile 2023) Ilary Blasi torna a condurre l’Isola dei Famosi con un nuovo sorprendente look che si ispira alle chiome leonine in stile Eighties. Per fare ancora più scena, in una scintillante tinta che più platino non si può. Lo stile di Ilary Blasi guarda le foto Ilary Blasi, il nuovo look da show-woman anni ’80 L’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi debutta lunedì 17 aprile con il sorprendente cambio di look della sua madrina. Dopo gli ultimi mesi con la chioma lunghissima e liscia, la vulcanica ex moglie di Francesco Totti spazza via tutti i gossip sul divorzio dell’anno sfoggiando innanziutto una pettinatura da ...

