UN POSTO AL SOLE, TRAME 24-28 APRILE 2023: BRUTTE NOTIZIE IN ARRIVO PER FRANCO IN AMBITO LAVORATIVO (Di martedì 18 aprile 2023) Un POSTO al SOLE, anticipazioni e TRAME dal 24 al 28 APRILE 2023, della soap partenopea in onda su Rai3, dal lunedì al venerdì, alle ore 20:50 circa. Lunedì 24 APRILE 2023 Clara (Imma Pirone) trova finalmente il coraggio per allontanare dalla sua vita Alberto (Maurizio Aiello). A supportarla c'è Giulia (Marina Tagliaferri), mentre l'uomo si ritrova solo e furibondo pronto a scagliarsi con chi crede responsabile della sua crisi familiare. Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) invece, dopo aver scoperto che il piccolo Tommaso sta male per davvero, decide di mostrarsi di nuovo disponibile e gentile nei confronti di Lara (Chiara Conti), provocando così la gelosia di Marina (Nina Soldano). Crescono inoltre i sospetti di Mariella (Antonella Prisco) nei confronti di Guido ...

