Un posto al sole, trama 18 aprile 2023: un nuovo arrivo al Vulcano? (Di martedì 18 aprile 2023) Aria di novità al Caffè Vulcano, come segnala la trama di Un posto al sole relativa alla puntata di martedì 18 aprile 2023. Di recente, Nunzio e Diego hanno deciso di diventare soci del locale per scongiurare il rischio che finisse nelle mani di Alberto Palladini. Silvia, di fronte alla loro proposta, ha deciso di accoglierla e, poco prima di formalizzare con il notaio la cessione di metà delle sue quote al legale, ha annullato l'operazione, mandando l'uomo in escandescenze. Diego e Nunzio, dunque, sono entrati in società con la Graziani e insieme hanno inaugurato la nuova gestione del Vulcano, ma Alberto non ha mollato la presa e ha continuato a scrivere recensioni negative sul bistrot con profili social fasulli. Intanto, Giordano e Cammarota proporranno a Silvia di ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 18 aprile 2023) Aria di novità al Caffè, come segnala ladi Unalrelativa alla puntata di martedì 18. Di recente, Nunzio e Diego hanno deciso di diventare soci del locale per scongiurare il rischio che finisse nelle mani di Alberto Palladini. Silvia, di fronte alla loro proposta, ha deciso di accoglierla e, poco prima di formalizzare con il notaio la cessione di metà delle sue quote al legale, ha annullato l'operazione, mandando l'uomo in escandescenze. Diego e Nunzio, dunque, sono entrati in società con la Graziani e insieme hanno inaugurato la nuova gestione del, ma Alberto non ha mollato la presa e ha continuato a scrivere recensioni negative sul bistrot con profili social fasulli. Intanto, Giordano e Cammarota proporranno a Silvia di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Il tramonto del Sole in un anno 'Un lavoro lungo un anno e che da tanto avevo in progetto. Dodici foto, stesso pos… - GossipOne_it : Il vero volto di Nina Soldano: 'Non sopporto il finto buonismo' e altre rivelazioni su Un posto al sole… - GossipOne_it : Il vero volto di Nina Soldano: 'Non sopporto il finto buonismo' e altre rivelazioni su Un posto al sole #gfvip… - Ketty04997359 : RT @mauriluana1: Questo giorno è arrivato anche per te...Ti voglio così bene Hobi, che vorrei abbracciarti forte e non lasciarti andare..se… - Alex19Francesco : RT @mattiamattia: Questi hanno commentato ogni notizia delle procure e questa sera si sono addormentati guardando un posto al sole? -