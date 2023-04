Un posto al sole, i fan commentano l’episodio del 18/4: ‘Viola mi fa ribrezzo’ (Di martedì 18 aprile 2023) Puntata un po’ sottotono quella del 18 aprile, o almeno così l’ha definita una buona fetta dei fan di Un posto al sole. Attraverso i social non sono mancati i commenti alle varie scene, tra cui quella che ha visto Lara al centro dell’attenzione. La donna è in cerca di un impiego e, in quest’ultime L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Replica Un posto al sole puntata di venerdi 10 novembre, trama e come rivederla in streaming Rai Replay Anticipazioni Un posto al sole puntate dal 10 al 16 ottobre 2020: strani malori per Serena Un posto al sole anticipazioni del 18 settembre 2020: Serena nei guai! Un posto al sole anticipazioni, ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 18 aprile 2023) Puntata un po’ sottotono quella del 18 aprile, o almeno così l’ha definita una buona fetta dei fan di Unal. Attraverso i social non sono mancati i commenti alle varie scene, tra cui quella che ha visto Lara al centro dell’attenzione. La donna è in cerca di un impiego e, in quest’ultime L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Replica Unalpuntata di venerdi 10 novembre, trama e come rivederla in streaming Rai Replay Anticipazioni Unalpuntate dal 10 al 16 ottobre 2020: strani malori per Serena Unalanticipazioni del 18 settembre 2020: Serena nei guai! Unalanticipazioni, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Il tramonto del Sole in un anno 'Un lavoro lungo un anno e che da tanto avevo in progetto. Dodici foto, stesso pos… - Orionazzo : @DiegoGrandi82 Vinse una squadra tedesca se non ricordo male, capitanata da un tipo molto tosto di origini austriac… - Scimmiapelatina : @DHellno Non so, io stavo guardando un posto al sole - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole completa di #audiodescrizione e #sottotitoli e online per voi com… - rominasenzalban : #NapoliMilan rigore parato - Meret nella sigla di Un posto al sole subito #upas -