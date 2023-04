Un posto al sole, anticipazioni 18 aprile: Rosa rancorosa nei confronti di Damiano (Di martedì 18 aprile 2023) Questa sera, nuovo appuntamento con Un posto al sole su Rai Tre, in prima visione assoluta andrà in onda una nuova spumeggiante puntata. La soap ambientata a Napoli continua a registrare ottimi ascolti dal punto di vista dei dati Auditel. Nel corso del nuovo episodio l’attenzione verrà focalizzata principalmente su Rosa. Scopriamo qualche anticipazione in più al riguardo. Un posto al sole, anticipazioni 18 aprile Nel corso della puntata di Un posto al sole, che andrà in onda stasera martedì 18 aprile 2023, il pubblico di Rai Tre vedrà l’attenzione focalizzarsi in particolar modo su Rosa. La donna coverà non poco rancore nei confronti di Damiano. Viola sarà chiamata a ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 18 aprile 2023) Questa sera, nuovo appuntamento con Unalsu Rai Tre, in prima visione assoluta andrà in onda una nuova spumeggiante puntata. La soap ambientata a Napoli continua a registrare ottimi ascolti dal punto di vista dei dati Auditel. Nel corso del nuovo episodio l’attenzione verrà focalizzata principalmente su. Scopriamo qualche anticipazione in più al riguardo. Unal18Nel corso della puntata di Unal, che andrà in onda stasera martedì 182023, il pubblico di Rai Tre vedrà l’attenzione focalizzarsi in particolar modo su. La donna coverà non poco rancore neidi. Viola sarà chiamata a ...

