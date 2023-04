Un osservatorio per l'antibiotico resistenza: "In Italia si arriverà a 450 mila morti" (Di martedì 18 aprile 2023) Per il 2050 si prevede che esploderà il problema delle infezioni, soprattutto ospedaliere, che non si riescono a curare. Nasce una struttura che raccoglie i dati e suggerisce le politiche sanitarie da adottare Leggi su repubblica (Di martedì 18 aprile 2023) Per il 2050 si prevede che esploderà il problema delle infezioni, soprattutto ospedaliere, che non si riescono a curare. Nasce una struttura che raccoglie i dati e suggerisce le politiche sanitarie da adottare

