Un marchio, una garanzia: la Val Gandino è a misura di famiglia (Di martedì 18 aprile 2023) Un percorso condiviso e pluriennale, che si arricchisce di un brand riconosciuto e segnala la volontà di fare della famiglia un punto di riferimento nelle politiche sociali e di promozione territoriale. È stato ufficialmente assegnato venerdì 14 aprile ai comuni di Peia, Leffe, Cazzano S.Andrea, Casnigo e Gandino il marchio Family, destinato a segnalare a residenti e turisti le opportunità concrete di servizio e accoglienza per famiglie e bambini. Il marchio è una vera e propria certificazione di qualità assegnato dalla Provincia Autonoma di Trento, protagonista di un progetto che ha da subito allargato gli orizzonti del solo Trentino ed è diventato modello condiviso a livello nazionale. La cerimonia ufficiale di conferimento si è tenuta nella Sala Polivalente di Peia, dove a far gli onori di ...

