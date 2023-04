Un infiltrato di Libero tra gli ecoteppisti | soldi | la scoperta inquietante

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 aprile 2023) Piazza Spoleto, Milano, ore 17.30. È un pomeriggio soleggiato e soffia un leggero vento. Alcune persone si riuniscono e sistemano degli striscioni a terra con messaggi ambientalisti. Sono attivisti del movimento ecologista “Ultima generazione”, saliti alla ribalta delle cronache nazionali per le loro azioni sopra le righe - principalmente imbrattamenti a sculture ed opere d'arte, ma anche alla facciata del Senato, e blocchi stradali- in nome della difesa dell'ambiente. Protestano contro tutti: la politica, la società civile e la stampa. Vogliono richiamare l'attenzione sui cambiamenti climatici. La parola d'ordine per loro è una: disobbedienza. Non a caso si definiscono «disobbedienti civili». Dicono di ispirarsi a Gandhi e Martin Luther King. Ma non vanno per il sottile con chi non vuole ascoltarli. Il gruppo locale cerca nuovi adepti da arruolare. Gente che, a partire dalla fine di ...