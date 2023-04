Un impermeabile con i buchi: può piacere o no, ma è d'autore (Di martedì 18 aprile 2023) Poker di reali a Milano. Dopo Mary di Danimarca è arrivata anche Maxima d’Olanda alla Milano Design Week. La sovrana di origine argentina è approdata al Fuori Salone per sostenere i designer olandesi. Impossibile non notare il suo look, decisamente “eccentrico”. Maxima d’Olanda (IPA) Leggi anche › Il royal look del giorno. Maxima d’Olanda e il suo amore per la moda italiana › Il royal look del giorno. Maxima d’Olanda: l’attrice Delfina Chave, sua sosia nel serial “Maxima”, veste come lei › Reali olandesi più “poveri”: il parlamento vuole diminuire lo stipendio del re e della regina Maxima Maxima d’Olanda, trench con i… ... Leggi su iodonna (Di martedì 18 aprile 2023) Poker di reali a Milano. Dopo Mary di Danimarca è arrivata anche Maxima d’Olanda alla Milano Design Week. La sovrana di origine argentina è approdata al Fuori Salone per sostenere i designer olandesi. Impossibile non notare il suo look, decisamente “eccentrico”. Maxima d’Olanda (IPA) Leggi anche › Il royal look del giorno. Maxima d’Olanda e il suo amore per la moda italiana › Il royal look del giorno. Maxima d’Olanda: l’attrice Delfina Chave, sua sosia nel serial “Maxima”, veste come lei › Reali olandesi più “poveri”: il parlamento vuole diminuire lo stipendio del re e della regina Maxima Maxima d’Olanda, trench con i… ...

