Un fine settimana di Serie A in attesa dei quarti di Champions League (Di martedì 18 aprile 2023) I risultati della 30esima giornata di Serie A Fiorentina-Atalanta 1-1 37? Mæhle (A), 56? rig. Cabral Cremonese-Empoli 1-0 4? Dessers Spezia-Lazio 0-3 36? rig. Immobile, 52? Felipe Anderson, 89? Marcos Antônio Bologna-Milan 1-1 1? Sansone, 40? Pobega (M) Napoli-Verona 0-0 Inter-Monza 0-1 78? Caldirola Lecce-Sampdoria 1-1 31? Ceesay, 75? Jesé (S) Torino-Salernitana 1-1 9? Vilhena (S), 57? Sanabria Sassuolo-Juventus 1-0 64? Defrel Roma-Udinese 3-0 37? Bove, 55? Lo. Pellegrini, 91? Abraham La classifica della Serie A dopo 30 giornate Napoli 75; Lazio 61; Roma 56; Milan 53; Inter 51; Atalanta 49; Juventus (-15) e Bologna 44; Fiorentina 42; Sassuolo 40; Torino e Udinese 39; Monza 38; Empoli 32; Salernitana 30; Lecce 28; Spezia 26; Verona 23; Cremonese 19; Sampdoria 16. Perché l’attesa dei quarti di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 aprile 2023) I risultati della 30esima giornata diA Fiorentina-Atalanta 1-1 37? Mæhle (A), 56? rig. Cabral Cremonese-Empoli 1-0 4? Dessers Spezia-Lazio 0-3 36? rig. Immobile, 52? Felipe Anderson, 89? Marcos Antônio Bologna-Milan 1-1 1? Sansone, 40? Pobega (M) Napoli-Verona 0-0 Inter-Monza 0-1 78? Caldirola Lecce-Sampdoria 1-1 31? Ceesay, 75? Jesé (S) Torino-Salernitana 1-1 9? Vilhena (S), 57? Sanabria Sassuolo-Juventus 1-0 64? Defrel Roma-Udinese 3-0 37? Bove, 55? Lo. Pellegrini, 91? Abraham La classifica dellaA dopo 30 giornate Napoli 75; Lazio 61; Roma 56; Milan 53; Inter 51; Atalanta 49; Juventus (-15) e Bologna 44; Fiorentina 42; Sassuolo 40; Torino e Udinese 39; Monza 38; Empoli 32; Salernitana 30; Lecce 28; Spezia 26; Verona 23; Cremonese 19; Sampdoria 16. Perché l’deidi ...

