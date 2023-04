Un errore illudersi | ma è un segnale di esistenza in vita

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cchiaruttini : @Cesare14931834 @amodio_enzo @meb Il peccato di origine è che il tentativo di unione non nasce da un progetto, ma d… -

Ma guai ae a pensare che si sia trattato di un punto di arrivo. = '1681276642' AND ... e' pure vero che sarebbe unimperdonabile sottovalutare il parere degli esperti. In ogni caso, ...Chi scrive romanzi deve rinunciare alla perfezione in partenza, chi scrive racconti può. ... In un romanzo unsi può confondere in una selva di parole, in un racconto no. Una differenza ......Rabiot (sempre lui) tocca nettamente il pallone con un braccio allora meglio nontroppo. ... che non espulse Pjanic, già ammonito, per fallo su Rafinha, chiese scusa per l'. Intanto la ...