Un ceto medio che arranca sempre di più

(Di martedì 18 aprile 2023) L'ultimo report di Over, l'Osservatorio vulnerabilità e resilienza. Una porzione "non esigua" dei cittadini lombardi è oggi a rischio. A farne le spese sono soprattutto le donne, i giovani e le famiglie con figli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilBarbera : Due facce della stessa medaglia: quasi una metafora del mondo. Come sempre, il turismo racconta come va il mondo. A… - Massimo87949693 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni A parte la propaganda e qualche contentino la realtà è che l'immigrazione è esager… - scruta_vendetta : @Confcommercio Il PNRR sono soldi a strozzo che dovranno sborsare gli italiani dell’ex ceto medio e poveri! - fabiocuc : RT @aclilombardia: ??L’Osservatorio Vulnerabilità e Resilienza, tra poco, presenta il primo report regionale Lombardia redatto sulla base di… - InfinitoIsacco : RT @ainola6868: @FrancescoLollo1 Ah, credevo fossil perdono agli evasori, il contentino ai disonesti, vostri fan, favoritismi, aumento tas… -

Ilfa fatica e i caregiver sono sempre più schiacciati dalle fatiche quotidiane. Anche nella "ricca" Lombardia, sempre più il disagio economico si lega a problematiche sociali, lavorative, ......(i siderurgici della Ruhr per Adolf Hitler o gli agrari e gli industriali lombardi per Benito Mussolini) ma la loro diffusa manovalanza è sempre stata reclutata nelle fila del- basso. E " ...Ilarranca sempre di più, dopo tre anni tormentati che hanno attraversato un lockdown e una crisi economica planetaria da cui ci stiamo lentamente riprendendo. La conferma, l'ennesima, è ...

Lombardia: ceto medio e caregiver sempre più in difficoltà Vita

Difficile, molto difficile. Il tempo gioca, per altro, a favore di una ulteriore radicalizzazione dovuta a fattori strutturali: ad esempio, la digitalizzazione che toglie intermediazioni, e perciò ...BELLINZONA – La legislatura in Gran Consiglio deve ancora partire, ma a due settimane dalle elezioni Cantonali la tendenza sembra essere chiara. Se non sarà tutti contro tutti, poco ci manca. Chi ha l ...