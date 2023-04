Un bimbo di 2 anni si intrufola nel giardino della Casa Bianca: beccato dopo l’inseguimento dei servizi segreti (Di martedì 18 aprile 2023) Un bambino di due un po’ troppo curioso è diventato l’intruso della Casa Bianca più giovane di sempre. Il piccolo si è intrufolato tra le sbarre della recinzione presente ed è riuscito a entrare nel giardino della residenza presidenziale. Secondo quanto riferisce Associated Press, che ha diffuso la foto del giovane intruso, gli agenti del Secret Service – i responsabili della sicurezza alla Casa Bianca – prima di riuscire a fermare il bambino lo hanno dovuto rincorrere. Per poi riportarlo dai genitori. Questi ultimi sono stati interrogati in un breve colloquio dalle autorità, ma poi gli hanno lasciati andare. Il portavoce dei servizi segreti Anthony Guglielmi ha raccontato il fatto ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) Un bambino di due un po’ troppo curioso è diventato l’intrusopiù giovane di sempre. Il piccolo si èto tra le sbarrerecinzione presente ed è riuscito a entrare nelresidenza presidenziale. Secondo quanto riferisce Associated Press, che ha diffuso la foto del giovane intruso, gli agenti del Secret Service – i responsabilisicurezza alla– prima di riuscire a fermare il bambino lo hanno dovuto rincorrere. Per poi riportarlo dai genitori. Questi ultimi sono stati interrogati in un breve colloquio dalle autorità, ma poi gli hanno lasciati andare. Il portavoce deiAnthony Guglielmi ha raccontato il fatto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Bimbo di due anni si intrufola nel giardino della Casa Bianca: rincorso e «catturato» da agenti - Agenzia_Ansa : Parto a rischio per una donna di 22 anni con il cuore e un polmone oppresso da un grosso tumore. Salvi madre e fig… - rtl1025 : ?? #Milano: un bambino di 5 anni che stava imparando ad andare in #bici, ha urtato una donna #anziana che cadendo ha… - Fusillide : RT @ChiranAngelgela: #StragediCutro, un'area islamica nel cimitero per i 6 migranti non identificati, tra cui un bimbo di 8 anni. Nessuno… - Danila91138845 : RT @sconnesso_: ??Bibbiano,tolto ai suoi genitori bimbo di 7 anni violentato nella nuova famiglia!?? -