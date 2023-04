Ultime uscite e novità su Netflix (aprile 2023) (Di martedì 18 aprile 2023) È una delle piattaforme internazionali dello streaming più apprezzate, in grado di proporre serie tv sulle quali l’attenzione del pubblico è sempre molto elevata: da Stranger Things a The Crown, passando per Ozark, House of Cards e Bridgerton, ogni nuovo arrivo della media company statunitense rappresenta qualcosa di unico nel panorama televisivo globale. Ma, negli ultimi anni, anche le novità cinematografiche hanno raccolto enormi consensi di critica e pubblico, arrivando spesso fino agli Oscar: pensiamo a Mank ed a Storia di un matrimonio, senza dimenticare Roma, Il processo ai Chicago 7, The Irishman e molte altre ancora. Prima di imporsi come casa produttrice, però, Netflix nasce come servizio on demand sul quale trovare un ampio catalogo di film, serie tv e documentari provenienti da tutto il mondo, e la piattaforma italiana non fa ovviamente ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 18 aprile 2023) È una delle piattaforme internazionali dello streaming più apprezzate, in grado di proporre serie tv sulle quali l’attenzione del pubblico è sempre molto elevata: da Stranger Things a The Crown, passando per Ozark, House of Cards e Bridgerton, ogni nuovo arrivo della media company statunitense rappresenta qualcosa di unico nel panorama televisivo globale. Ma, negli ultimi anni, anche lecinematografiche hanno raccolto enormi consensi di critica e pubblico, arrivando spesso fino agli Oscar: pensiamo a Mank ed a Storia di un matrimonio, senza dimenticare Roma, Il processo ai Chicago 7, The Irishman e molte altre ancora. Prima di imporsi come casa produttrice, però,nasce come servizio on demand sul quale trovare un ampio catalogo di film, serie tv e documentari provenienti da tutto il mondo, e la piattaforma italiana non fa ovviamente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiGiglio99 : @giuseppeJ1306 Esattamente, ma già quest'anno eh, nelle ultime uscite, ho visto sprazzi del vero Chiesa, vedremo - cHiCcO1961 : @StefanoPutinati Sono l’unico che non si stupisce, viste le ultime uscite di Orlando? - PaolaBarbero9 : RT @GIANGI774: Dopo le ultime uscite scomposte di @CarloCalenda e il retweet del 'brother in arms' @MatteoRichetti, ho deciso di togliere a… - tensaxzangetsu : @feralhyoga che bello, io devo vedere le ultime puntate uscite della nuova stagione ?? - per_inerzia : Le 5 cose che non sai di me: ??Da ragazzina ero talmente ossessionata da una telenovela argentina che ho visto le u… -