Ultime uscite e novità su Disney+ aprile 2023

Nel panorama globale delle piattaforme streaming non poteva mancare quella targata Disney. La media company di Burbank nell'ultimo decennio si è affermata come la major più consolidata, avendo aggiunto, ai Walt Disney Studios e Walt Disney Animation Studios, altre case di produzione cinematografiche quali 20th Century Fox, Marvel Studios, Lucasfilm Ltd. e Pixar (quest'ultima già dal 2006). Gran parte dell'enorme catalogo a disposizione della casa di Topolino ha trovato spazio, dal novembre 2019 in avanti, su Disney+, piattaforma on demand che propone nuove uscite originali, titoli storici e film e serie tv adatti al pubblico di ogni età, dai più piccoli agli adulti. Hanno riscosso enorme successo soprattutto le nuove serie tv firmate Marvel e Lucasfilm (creatrice dell'universo di Star Wars): da WandaVision a Loki, da The Mandalorian a Obi-Wan Kenobi, ...

