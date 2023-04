Ultime Notizie – Usa | “uccidere i giornalisti e attaccare a una corda i neri” | audio choc dello sceriffo in Oklahoma

(Di martedì 18 aprile 2023) Parlano di “picchiare,e seppellire”e si lamentano di non poter più impiccare gli afroamericani ad “una dannata”. Sono i discorsicaptati da una registrazione poi pubblicata da un giornale locale, tra loe altri funzionari della conte di McCurtain in. “Sono insieme sconvolto e sconcertato nell’ascoltare gli orribili commenti fatti dai funzionari”, ha commentato il governatore Kevin Stitt che ha chiesto le dimissioni immediateKevin Clardy e degli altri funzionari. “Non c’è semplicemente spazio nello stato diper tali discorsi d’odio, specialmente da parte di chi serve la comunità attraverso i loro incarichi”, ha detto ancora Stitt, assicurando che, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #Putin ha chiesto ai militari la loro opinione sulla situazione militare nelle zone di… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - rapisardandrea1 : Pitbull sbrana cagnolino e aggredisce il suo padrone a Nettuno - RedazioneDedalo : Palermo – Cgil e Filt su Ast, si esca fuori dalle logiche di un carrozzone politico- sindacale… -

Ottimedal mondo crypto in Europa: dopo anni di attesa, finalmente è stato redatto il testo ... Se, invece, saranno creati token legati ad aziende , quest'avranno l'obbligo di ottenere i ...'Abbiamo bisogno di un grande Palazzetto dello Sport e della Musica a Napoli. Abbiamo l'idea di realizzare una struttura in grado di accogliere tra i 10 e i 15mila spettatori, perché questa è la ...I voti controllati dal clan Amato - Pagano in alcune zone, come le Palazzine 219 , acquisiti in vista della competizione elettorale in cambio di denaro, promesse di posti di lavoro e della '...

Ucraina, ultime notizie. Media: «Macron punta su Cina per negoziati Kiev-Mosca in estate». Bombe ... Il Sole 24 ORE

Oltre ai personaggi già citati, torneranno in The Flash anche Michael Shannon come il Generale Zod, Ron Livingston sarà Henry Allen, Maribel Verdù è Nora Allen, Kiersey Clemons riprende il ruolo di ...“Non ci si riesce ancora a capacitare di una cosa del genere”. Ecco l’annuncio che mette in forte allerta il tecnico piacentino Gli ultimi risultati raccolti recentemente in campionato da parte ...