Ultime Notizie – Usa | ha sparato a 16enne afroamericano che aveva sbagliato casa | incriminato 84enne

(Di martedì 18 aprile 2023)per aggressione a mano armata, Andrew D. Lester, unbianco che hae ferito alla testa unche per sbagliobussato alla sua abitazione a Kansas City, credendo che fosse ladove doveva andare a prendere i suoi fratelli. Dopo che il caso ha provocato proteste da parte della comunità afroamericana e attirato l’attenzione nazionale, le autorità hanno emesso un mandato di arresto per l’uomo e il procuratore Zachary Thompson ha riconosciuto che “c’è una componente razziale”. L’anziano, che non è detenuto, ha dichiarato alla polizia che ferire il ragazzo era “l’ultima cosa che voleva fare, ma era spaventato a morte”, nel vederlo davanti alla sua porta, data la sua età avanzata e l’impossibilità di difendersi. L’uomo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #Putin ha chiesto ai militari la loro opinione sulla situazione militare nelle zone di… - Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - RedazioneDedalo : Palermo – Prima assemblea dei Carabinieri della Sicilia - romanannamaria : RT @radio3mondo: Ci spostiamo a #Kyiv con @ragazzitahrir che ci dà le ultime notizie e ci racconta la storia dei bambini rubati che potete… -

Circa 200 persone sono state arrestate in Iraq nelleore a seguito di retate della polizia in alcune bische clandestine di Baghdad, dove venivano serviti alcolici, un crimine durante il mese islamico di Ramadan. Lo riferisce oggi il ministero ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato l'allerta meteo per piogge e temporali su tutta la Campania dalle 14 alla mezzanotte di oggi, martedì 18 aprile. Il livello di criticità è Giallo ...Si tratterebbe, secondo le pochetrapelate, della giapponese Mitsubishi e degli austriaci ... Quest'non hanno presentato offerte all'advisor ma avrebbero chiesto di parlare direttamente ...

È morto Arrigo Vecchioni, figlio di Roberto, aveva 36 anni Corriere della Sera

Le dichiarazioni dopo la conquista delle amministrative di Udine erano tutte sulla stesso copione: il Pd riparta da qui. Ma a rovinare la festa dem è lo stesso neo.sindaco Alberto Felice De Toni che ...È stata una prima metà di Aprile davvero dinamica e propensa al maltempo per l'Italia. Chi più, chi meno, ha rivisto la pioggia e per diverse località non sono mancati i primi seri… Leggi ...