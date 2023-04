Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: “Russia sta distruggendo Bakhmut” (Di martedì 18 aprile 2023) Le forze della Russia stanno intensificando gli attacchi contro Bakhmut, sia per mezzo dell’artiglieria pesante che attraverso attacchi aerei. Ad affermarlo il generale dell’esercito ucraino Oleksandr Syrskyi, aggiungendo che i raid di Mosca “stanno distruggendo la città”. Il generale ha inoltre sottolineato che la Russia insiste nel tentativo di conquistare Bakhmut “a ogni costo”, anche se ha subito perdite significative nelle battaglie per la città. Su Twitter il ministero della Difesa britannico, nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in Ucraina, fa sapere dal canto suo che “pesanti combattimenti proseguono lungo la linea del fronte del Donbass. Esiste la concreta possibilità che la Russia abbia ridotto il numero delle truppe e stia diminuendo l’azione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) Le forze dellastanno intensificando gli attacchi contro, sia per mezzo dell’artiglieria pesante che attraverso attacchi aerei. Ad affermarlo il generale dell’esercito ucraino Oleksandr Syrskyi, aggiungendo che i raid di Mosca “stannola città”. Il generale ha inoltre sottolineato che lainsiste nel tentativo di conquistare“a ogni costo”, anche se ha subito perdite significative nelle battaglie per la città. Su Twitter il ministero della Difesa britannico, nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in, fa sapere dal canto suo che “pesanti combattimenti proseguono lungo la linea del fronte del Donbass. Esiste la concreta possibilità che laabbia ridotto il numero delle truppe e stia diminuendo l’azione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Germania, come da programma, ha chiuso le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione: Isar 2 (sud-est), Nec… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #Putin ha chiesto ai militari la loro opinione sulla situazione militare nelle zone di… - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - antbar12 : RT @EnricoFaraboll1: Kim Dotcom, Ultime notizie: Il Dipartimento di Giustizia accusa un esercito di troll cinesi per aver propagandato e in… - TuttoASRoma : Roma blindata per gli olandesi -