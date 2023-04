Ultime Notizie – Ucraina, “da Egitto niente razzi a Mosca: produrrà munizioni per Kiev” (Di martedì 18 aprile 2023) “L’Egitto ha sospeso un piano per fornire segretamente razzi alla Russia il mese scorso a seguito di colloqui con alti funzionari statunitensi. Ha quindi deciso di produrre munizioni di artiglieria per l’Ucraina, secondo cinque documenti di intelligence statunitensi trapelati”. Lo scrive il Washington Post, dopo aver citato, una settimana fa, un altro documento che “rivelava un piano segreto del presidente egiziano Abdel Fatah El-Sisi, a febbraio, per fornire alla Russia fino a 40.000 razzi Sakr-45 da 122 mm, che possono essere utilizzati nei sistemi di lanciarazzi multipli. Sisi – si leggeva nel documento – ha incaricato i suoi subordinati di mantenere segreto il progetto ‘per evitare problemi con l’Occidente'”. I nuovi documenti, che il Washington Post ha ottenuto da materiale ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 18 aprile 2023) “L’ha sospeso un piano per fornire segretamentealla Russia il mese scorso a seguito di colloqui con alti funzionari statunitensi. Ha quindi deciso di produrredi artiglieria per l’, secondo cinque documenti di intelligence statunitensi trapelati”. Lo scrive il Washington Post, dopo aver citato, una settimana fa, un altro documento che “rivelava un piano segreto del presidente egiziano Abdel Fatah El-Sisi, a febbraio, per fornire alla Russia fino a 40.000Sakr-45 da 122 mm, che possono essere utilizzati nei sistemi di lanciamultipli. Sisi – si leggeva nel documento – ha incaricato i suoi subordinati di mantenere segreto il progetto ‘per evitare problemi con l’Occidente'”. I nuovi documenti, che il Washington Post ha ottenuto da materiale ...

